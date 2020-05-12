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16:47 12.05.2020

Более 25 тыс. украинцев оформили помощь по частичной безработице

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Более 25 тыс. украинцев оформили помощь по частичной безработице

Более 25 тыс. украинцев оформили помощь по частичной безработице с 4 мая, Центры занятости получили 6,87 тыс. пакетов документов на получение такой помощи, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"С 4 мая, то есть с начала анонсированной программы по частичной безработице, количество поданных пакетов документов на получение финансовой помощи уже составила 6873. Обработка проходит ежедневно и по состоянию на сегодня уже принято 1,715 тыс. положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25,777 тыс. сотрудников", - сообщило министерство во вторник на сайте.

Еще 3,339 тыс. заявок находятся на рассмотрении, добавили в Минэкономики.

"Программа направлена на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу покрыть расходы на зарплату сотрудникам, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. В целом на программу направлено 4,7 млрд грн", - цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко.

Теги: #рынок_труда #минэкономики
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