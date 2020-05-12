Почти 600 граждан Украины прибыли из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива в "Борисполь" в понедельник

Четыре пассажирских чартерных и специальных авиарейса из Баку, Лондона, Рима и Тель-Авива оформили в течение прошедших суток пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

"Все граждане в обязательном порядке прошли процедуру температурного скрининга. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие", - сообщает во вторник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Всего за прошлые сутки работники Государственной пограничной службы Украины оформили на въезд и выезд 13,8 тыс. граждан.