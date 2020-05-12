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15:32 12.05.2020

"Нова Пошта" в апреле бесплатно доставила 523 тонны гуманитарного груза

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"Нова Пошта" в апреле бесплатно доставила 523 тонны гуманитарного груза

 

Группа компаний "Нова Пошта" в рамках проекта "Гуманитарная почта" в апреле бесплатно доставила 4,5 тыс. посылок для больниц, военнослужащих и незащищенных слоев населения общим весом 523 тонны.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, среди них - почти 100 тонн посылок с товарами, которые направлены на борьбу с эпидемией. Из них 20 тонн - это защитные маски, бахилы, костюмы, экраны. Еще 4,3 тонн - антисептики и дезинфекторы. Остальное - медицинское оборудование и медицинские товары. Все это было доставлено по всей Украине, уточняется в релизе. Инвестиции "Новой Пошты" в данное направление составили 2 млн грн.

Компания указывает, что во время карантина к проекту "Гуманитарная почта" присоединились еще 19 волонтерских организаций, и теперь количество участников проекта увеличилось до 135.

"Сегодня "Гуманитарная почта" - это не только доставки для больниц и медучреждений, но и помощь уязвимым слоям населения. Вместе с партнерами "Розеткой" и "Жизнелюбом" "Нова Пошта" бесплатно формирует и отправляет продуктовые наборы. С начала акции уже упаковали и доставили более 50 тыс. наборов в 20 населенных пунктов Украины: Киев, Днепр, Запорожье, Ужгород, Винница, Хотин, Львов, Кременчуг, Новая Каховка, Харьков, Чернигов, Борисполь, Чертков (Тернопольская область), Геническ, Парафиевка (Черниговская область), Торец, Городня, Каменка (Черкасская область), Семеновка, Нижние Серогозы", - говорится в сообщении.

При этом "Нова Пошта" отмечает, что несмотря на новый вектор помощи, основную часть грузов "Гуманитарной почты", как и раньше, составляют посылки для армии и фронта. С начала проекта, а именно с 2014 года, компания доставила по всей Украине более 200 тыс. отправлений общим весом 17,5 тыс. тонн.

"В 2014 году участники проекта зачастую отправляли одежду, обувь, продукты, средства защиты. В 2019 году большим спросом пользовались запчасти, компьютерная техника, лекарства. Это связано с тем, что базовыми вещами, такими как продукты, одежда, средства защиты, сейчас армия обеспечивается в основном государством без участия волонтеров. Поэтому помощь волонтеров стала более технологичной и точечной ", - цитирует пресс-служба директора имиджевых и социальных проектов "Новой Пошты" Лилию Загребельную.

"Гуманитарная почта Украины" - ключевой социальный проект компании, в рамках которого "Нова Пошта" бесплатно доставляет грузы для волонтерских организаций.

Теги: #нова_пошта #гумпомощь_доставка #гумпомощь
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