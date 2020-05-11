Шмыгаль: Ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет

МПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в связи с продолжающейся пандемией коронавируса украинцам необходимо научиться жить и работать в новых условиях для скорейшего наступления следующего этапа послаблений карантина.

"Ослабление карантина не означает, что коронавируса больше нет, или он стал менее опасным. Мы должны научиться жить и работать в новых условиях. Это ключевое условие, при котором карантин не будет усилен, а следующий этап послаблений наступит быстрее", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Шмыгаль напомнил, что с 11 мая в Украине ослабят первые карантинные ограничения и что местные власти смогут оставлять в силе некоторые из них, учитывая эпидемиологическую ситуацию в конкретном регионе.

"Простой пример: правительство разрешило открыть магазины в ТРЦ, а также салоны красоты. Городская власть Киева решила повременить с открытием ТРЦ, а городские власти Львова считают, что открывать парикмахерские пока рано. Это ответственная позиция руководителей городов. Они руководствуются цифрами Минздрава и динамикой распространения болезни", - подчеркнул премьер-министр.

Также он поблагодарил тех украинцев, которые придерживались карантина в течении двух месяцев.

"Отдельно хочу поблагодарить всех украинцев, которые добросовестно соблюдали карантинные правила эти 2 месяца. Я знаю, что это было не просто, но вы действительно спасли тысячи жизней и позволили лучше подготовить нашу медицинскую систему к вызовам пандемии", - подытожил Шмыгаль.