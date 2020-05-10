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22:36 10.05.2020

В нескольких районах Киева могут временно приостановить подачу воды из-за аварии на водопроводной станции - КГГА

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В нескольких районах Киева могут временно приостановить подачу воды из-за аварии на водопроводной станции - КГГА

Временно снижено давление воды в водопроводной сети нескольких районов Киева из-за возникшей аварийной ситуации на Деснянской станции, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"При переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах, а других - холодная вода подается в полном объеме.

"Ремонтные бригады АО "АК "Киевводоканал" уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить работу Деснянской водопроводной станции как можно быстрее", - подчеркнули в КГГА.

 

Теги: #киев #авария #водоснабжение #украина
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