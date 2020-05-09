Один из трех госпитализированных после перестрелки на таджикско-киргизской границе в тяжёлом состоянии

Один пострадавший в ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает в субботу Минздрав Киргизии.

"8 мая в Баткенскую областную объединенную больницу поступили четыре пострадавших - три военнослужащих, один гражданский. Трое госпитализированы, один пострадавший после оказания первичной медико-санитарной помощи в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение", - сообщили в Минздраве.

По информации медиков, один пострадавший 1994 года рождения получил огнестрельное ранение грудного отдела позвоночника, брюшной полости и таза.

"Ему проведена операция, состояние оценивается как крайне тяжелое. Пострадавшие 1995 и 1996 годов рождения получили ранение грудной клетки, их состояние средней тяжести", - отметили в Минздраве.

По информации Государственной пограничной службы Киргизии (ГПС), обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы в местности Чек Бактенской области характеризуется как относительно стабильная.

"Дополнительные силы сторон, стянутые к месту инцидента, были отведены по местам постоянной дислокации. В Баткенскую область выехал председатель ГПС полковник Уларбек Шаршеев", - добавили в ГПС.

В пятницу в местности Чек Баткенской области (юг Киргизии) между жителями Киргизии и Таджикистана произошел конфликт.

Источник в силовых структурах Киргизии сообщил "Интерфаксу", что во время перестрелки на киргизской-таджикской границе были ранены начальник погранзаставы Киргизии и два пограничника.

"Таджикские пограничники применили РПГ, автоматы Калашникова, трое киргизских пограничников, в том числе начальник местной погранзаставы, ранены. Один из них ранен в голову", - сообщил источник.

Он отметил, что, "судя по действиям таджикских пограничников, можно предположить, что удар был спланирован".

В свою очередь, представитель Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии подтвердил "Интерфаксу" информацию о ранении трех военнослужащих ГПС и подчеркнул, что им оказывается вся необходимая помощь.

По его словам, конфликт произошел между жителями приграничных районов двух стран из-за вопроса использования 50 соток на неописанном участке госграницы. "Данный участок является неописанным, но фактически использовался киргизской стороной", - отметил он.

Представитель ведомства заявил, что перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана была спровоцирована таджикскими военнослужащими.

Со своей стороны, в пресс-центре пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана сообщили, что "в приграничном участке Кумазор сельского джамоата Чоркух Исфаринского района произошел приграничный конфликт". "Причиной конфликта стал самовольный захват гражданами Киргизии 4 га земли, которые в соответствии с нормативно-правовыми документами относятся к Таджикистану", - говорилось в заявлении пресс-центра, опубликованном на сайте Национального информационного агентства "Ховар".

В сообщении подчеркивается, что "киргизские пограничники вместо того, чтобы предотвратить конфликт, сыграли провоцирующую роль, открыв огонь из огнестрельного оружия по безоружным гражданам Таджикистана", два человека тяжело ранены.