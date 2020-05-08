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21:20 08.05.2020

Доклад главы НБУ в Раде будет заслушан  для парламентского контроля – Корниенко

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Доклад главы НБУ в Раде будет заслушан  для парламентского контроля – Корниенко

 Доклад главы Национального банка Украины на внеочередном заседании Верховной Рады –это парламентский контроль, речь не идет о кадровых вопросах, - заявляет первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

 «Что касается кадровых моментов  - такие  предложения еще не поступали. Это такие рабочие процессы – осуществление парламентского контроля», - сказал Корниенко вечером в пятницу в эфире телеканала «Интер».

Он подчеркнул, что речь идет о разговоре с руководством Национального банка в контексте  экономической ситуации, которая складывается в настоящее время в Украине.

По его словам, народные депутаты хотят услышать, «как действовал Национальный банк, когда начинался этот коронавирусный эффект для экономики…  и  конечно, послушать планы Национального банка, как он собирается дальше проводить свою политику, потому что нас ожидает выход из этого экономического кризиса, из карантина».

Корниенко отметил, что никто не собирается влиять на политику  независимого регулятора.

Как сообщалось, в повестке дня внеочередного заседания Рады  13 мая – доклад главы Национального банка.

Теги: #вру #нбу #украина
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