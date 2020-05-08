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11:47 08.05.2020

УПЦ-КП призывает власти прекратить дискриминацию Церкви и вернуть им госрегистрацию

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УПЦ-КП призывает власти прекратить дискриминацию Церкви и вернуть им госрегистрацию

Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата призывает власти прекратить дискриминацию Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) и вернуть им государственную регистрацию.

"Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата с грустью вынужден констатировать отсутствие какого-либо конструктивного диалога с украинской властью, и происходит это не по вине Церкви. Киевский патриархат существует и совершает свою миссию, продолжает уставную деятельность, молится за украинскую власть и поддерживает все ее государственно намерения, в то же время постоянно сталкивается с притеснениями и преследованиями", - говорится в обращении УПЦ-КП к власти.

В Церкви отмечают, что, несмотря на многочисленные обращения, до сих пор не решен вопрос жизнедеятельности нашей Киевского патриархата, как конфессии - восстановление государственной регистрации, которая была отменена.

"Благодаря действиям представителей ПЦУ монастыри, храмы и помещения УПЦ-КП по-бандитски захватываются, священников и мирян бьют, похищают и запугивают. Даже помещение Киевской патриархии, ее имущество и счета на глазах у власти, которая осталась бездействующей, было противоправно перерегистрировано на себя Киевской митрополией ПЦУ, с которым вышеупомянутое имущество не имеет никакого юридического отношения», - заявляют в УПЦ-КП.

Отмечается, что на данный момент у Киевского патриархата 11 епархий: Киевская, Переяславская, Одесско-Балтская, Днепровская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Белгородская, Восточно-Молдавская; 300 приходов в Украине и за рубежом, включая Европейский деканат и прихода в США.

"Уважаемый господин президент Владимир Александрович Зеленский, ваше невмешательство в позорную ситуацию, которая сложилась с Украинской православной церковью Киевского патриархата, используется представителями Православной церкви Украины для дальнейших рейдерских действий, нарушений закона и прав граждан", - отмечают в Церкви.

Также в УПЦ-КП заявляют, что не исключают, что "некоторые злые силы, которые развернули грубую кампанию против Патриарха Филарета за четкое отстаивание духовного суверенитета нашего народа, будут хотеть и его физического уничтожения".

В связи с чем, в Патриархате считают, что таких условиях бездейственная позиция власти становится попустительством беззаконию и произволу.

Кроме того, в УПЦ-КП просят власти встретиться с Филаретом для обсуждения вышеперечисленных проблем.

"Также, в который раз обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, премьер-министру Денису Шмыгалю, представителям судебной власти и правоохранительных органов с требованием сделать все возможное для обеспечения реализации прав и свобод верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата, прекратить дискриминацию нашей Церкви и вернуть государственную регистрацию. Виновные в незаконных действиях должны понести наказание", - говорится в обращении.

В случае дальнейшего игнорирования законных требований, УПЦ-КП заявляет, что будет вынуждена информировать европейское сообщество, демократическую общественность, международные правозащитные институты о вопиющих нарушениях прав на свободу совести в Украине.

Теги: #церковь #упц_кп
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