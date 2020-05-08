Корректный перерасчет тарифов на медуслуги завершится до 2021г

Корректный перерасчет тарифов на медицинские услуги завершится до 2021 года, прогнозирует председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Думаю, расчет пакетов по реальной стоимости завершится до конца года. И с 2021 года система должна полноценно заработать", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Радуцкий отметил, что в течение 10 дней будут пересмотрены тарифы на пакеты по COVID-19, экстренной медпомощи, инфаркту и инсульту.

"Они более или менее готовы. Следующие пакеты тоже будут делать быстро. Сейчас это сделать проще, потому, что у НСЗУ уже есть опыт, как это делать", - сказал он.