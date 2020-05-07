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19:24 07.05.2020

Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантинных мероприятий – ОГА

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Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантинных мероприятий – ОГА

Суд удовлетворил заявление Черкасской областной государственной администрации и остановил решение горисполкома Черкасс об ослаблении карантина, сообщает пресс-служба ОГА.

"Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина. Поэтому решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020г об ослаблении карантинных мероприятий остановлено", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Как сообщалось, исполком горсовета Черкасс разрешил возобновить работу с 1 мая ряду магазинов, мастерских, рынков и летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Глава МВД Арсен Аваков написал в своем микроблоге в Twitter: "Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!".

В свою очередь мэр Черкасс заявил, что предпосылкой для смягчения с 1 мая карантинных ограничений в городе стали неравные условия для предпринимателей.

Бондаренко уверен, что городские власти не нарушают правил карантина. "Во-первых, мы не нарушаем правил карантина, а мы их несколько ослабляем. Во-вторых, мы привели Конституцию Украины в равные условия для всех предпринимателей. В частности, мы поставили в равные условия небольшой строительный магазин и большой строительный гипермаркет", - пояснил он.

"Потому что я не могу жителям города объяснить, почему десятки, а то и сотни людей, а то и тысячи находятся в большом гипермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску. Я не могу объяснить, почему по черкасской набережной люди могут гулять в средствах защиты, а парк, который находится рядом, они не могут посещать", - сказал городской голова Черкасс.

При этом он считает, что резкого увеличения больных Covid-19 после смягчения карантина не будет.

Кроме того, мэр Черкасс утверждает, что еще до открытия уголовного производства по факту принятия решения исполкомом горсовета о смягчении карантинных ограничений, были звонки с "угрозами уголовных дел лично мне как городскому голове".

Теги: #карантин #черкассы #суд #ослабление
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