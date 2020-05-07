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18:08 07.05.2020

Прокуратура уведомила о подозрении "министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР"

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Прокуратура уведомила о подозрении "министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР"

Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области объявленному в розыск чиновнику незаконно созданной оккупационной администрации РФ в Луганской области – "совета министров ЛНР" сообщили о подозрении в совершении действий в целях насильственного изменения, свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"По данным следствия, с апреля 2016 и до сих житель Луганской области занимает должность "министра топлива, энергетики и угольной промышленности" оккупационной администрации, контролируемой РФ. В его обязанности входит выработка государственной политики и осуществление нормативно-правового регулирования от имени самопровозглашенной "ЛНР", контроль за деятельностью учреждений, организаций и предприятий в сфере топливно-энергетического комплекса", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

В ведомстве подчеркнули, что в своей деятельности подозреваемый открыто совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области и функционирования службы РФ, распространения и применения юридически недействительных законодательных и нормативно-правовых актов "ЛНР", направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Теги: #лнр #прокуратура #подозрение #чиновник
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