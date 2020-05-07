События

12:47 07.05.2020

В Киевской области задержали банду действующих правоохранителей, похищавших предпринимателей с целью выкупа

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В Киевской области задержали банду действующих правоохранителей, похищавших предпринимателей с целью выкупа

В Киевской области задержали банду, участники которой похищали людей и вымогали у них деньги, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

"В состав разоблаченной организованной преступной группы входили действующие сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские. Помогали им двое гражданских лиц, которые уже имели проблемы с законом", - указывается в сообщении.

Члены банды "специализировались" на похищениях предпринимателей, работающих в сфере ІТ-технологий.

Во время обысков по месту проживания злоумышленников было обнаружено и изъято оружие, служебные удостоверения, деньги, большое количество наркотиков и 5 автомобилей.

Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Теги: #похищение #полиция #криминал #задержание
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