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19:09 06.05.2020

Больница "Феофания" совместно с украинскими ИТ-компаниями запустила мобильное приложение для определения риска заболевания COVID-19

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Больница "Феофания" совместно с украинскими ИТ-компаниями запустила мобильное приложение для определения риска заболевания COVID-19

Больница "Феофания" совместно с украинскими ИТ-компаниями Selenium Health и "HL7 Украина" выпустила мобильное приложение CORONAVIRUS-Диагностика для определения риска заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" главный врач больницы Игорь Семенив, на основе приложения клиника совместно с компанией Selenium Health проводят исследование и прогнозирование распространения заболевания.

Приложение не только оценивает риск заболевания конкретного пациента, но и собирает данные для анализа симптомов, на основании которых система выдает прогноз. Кроме того, анализ данных исследования, которые проводятся благодаря приложению, позволяет быстрее подбирать и применять корректные схемы лечения, а также прогнозировать вспышки и очаги COVID-19.

"Благодаря этой функции медики смогут повысить готовность медучреждений", - сказал Семенив.

По словам руководителя центра компьютерных технологий клиники "Феофания" Андрея Крылова, для построения алгоритма изучили исследования симптомов COVID-19 из Китая. В частности, разработчики проанализировали данные исследований больных COVID-19 более тысячи пациентов из 552 госпиталей 30 регионов Китая.

Кроме того, заключения в мобильном приложении основываются на 35 симптомах, которые были определены на основании данных о симптомах пациентов с COVID-19 в Китае и рекомендаций ВОЗ.

"Мы проанализировали пандемии свиного гриппа H1N1 в 2009 году, которая началась с Мехико. Наши математики разработали алгоритм, который демонстрировал связь респираторных симптомов с подтверждением инфицирования вирусом. Эту модель мы использовали для определения симптомов COVID-19", - сказал Крылов.

Алгоритм, используемый в приложении, основан на математической модели и технологии искусственного интеллекта. Искусственный интеллект осуществляет акустический анализ кашля, а также оценку визуальных признаков болезни.

Со дня публикации приложения в Google Play Market в приложении пройдены более 100 тестов.

Как сообщалось, по состоянию на 6 мая в Украине всего было зарегистрировано 13184 случаев COVID-19, из них - 327 летальных, 2 097 человек выздоровели. В настоящее время на амбулаторном лечении в Украине находятся 9 304 пациентов, из них 744 ребенка и 2 112 медработников. В госпитализации нуждались 3 880 человек, из них 161 детей и 439 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 169 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков. Из 316 скончавшихся в результате вызванных болезнью осложнений 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). В общем 2 097 пациентов уже выздоровели, из них 490 медработников.

Теги: #мобильное_приложение #коронавирус
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