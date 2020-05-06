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18:05 06.05.2020

Помпео: полной уверенности в том, что COVID-19 происходит из уханьской лаборатории, нет

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Помпео: полной уверенности в том, что COVID-19 происходит из уханьской лаборатории, нет

У властей США на данном этапе еще нет полной уверенности в том, что коронавирус COVID-19 происходит из лаборатории Уханьского института вирусологии, заявил в среду глава Госдепа Майк Помпео.

"Полной уверенности в этом у нас нет", - сказал он на брифинге в Вашингтоне. В то же время, Помпео вновь отметил, что у Вашингтона "есть немало данных, указывающих на то, что вирус происходит из этой лаборатории".

Госсекретарь США подчеркнул, что для Пекина "самый простой способ помочь прояснить картину - это транспарентность". По его словам, американская сторона неоднократно тщетно запрашивала у КНР медицинскую информацию по поводу коронавируса.

Вместе с тем, Помпео в очередной раз повторил позицию администрации США, согласно которой Китай скрывал важную информацию о вирусе, что не позволило странам мира вовремя приготовиться к противостоянию инфекции.

"Коммунистическая партия Китая ввела весь мир в заблуждение. Они знали больше (о вирусе - ИФ)", - сказал он.

Теги: #помпео #сша #китай #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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