Аллеров и Микитась уведомлены о подозрении в совершении новых преступлений в деле о завладении имуществом Нацгвардии

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 4 мая сообщили о подозрении в совершении новых преступлений бывшему командующему Национальной гвардии Украины, бывшему народному депутату, а также ряду должностных лиц компании-застройщика, которые являются подозреваемыми в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн грн.

Об этом во вторник сообщают пресс-службы НАБУ и САП, не называя имен подозреваемых, при этого в САП уточняют, что речь идет о компании-застройщике ООО "Укрбуд Девелопмент", и упомянутый народный депутат является также бывшим бенефициарным собственником ООО "Укрбуд Девелопмент". Таким образом, из обстоятельств дела следует, что новые подозрения выдвинуты фигурантам этого дела - бывшему командующему Нацгвардии Юрию Аллерову и экс-нардепу, владельцу ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максиму Микитасю.

"Накануне также установлены еще двое участников этой коррупционной схемы, которым 30 апреля 2020 года тоже сообщено о подозрении. Речь идет об экс-заместителе начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления и экс-заместителе начальника отдела централизованных расчетов, учета и отчетности финансово-экономического управления Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины. Таким образом круг подозреваемых в завладении 81,64 млн грн возросло до восьми", - сообщают в НАБУ.

По данным ведомства, в ходе досудебного расследования детективы установили новые эпизоды их незаконной деятельности.

"Получены доказательства получения экс-командующим Нацгвардии неправомерной выгоды за совершение действий в интересах компании-застройщика. Речь идет о $125 тыс наличными, которые он в дальнейшем распределил между собой ($100 тыс) и заместителем начальника главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ ($25 тыс). Кроме того, следствие установило, что чиновник Нацгвардии получил в завуалированной форме неправомерную выгоду от бывшего народного депутата и ряда высших должностных лиц компании-застройщика в виде квартиры площадью 76,00 кв.м и рыночной стоимостью 1,82 млн грн. Эта неправомерная выгода предоставлена под видом заключения соглашения якобы возмездного приобретения близкой родственницей экс-командующего Нацгвардии имущественных прав на указанную недвижимость по специальной цене 592,8 тыс грн", - рассказали НАБУ.

На оснований полученных доказательств экс-нардепу и должностным лицам компании-застройщикам уточнены подозрения.

Как сообщалось, после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

В мае 2019 года САП согласовала уведомление о подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

2 октября 2019 года НАБУ и САП уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася. 4 октября ВАКС избрал ему меру пресечения в виде залога 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и Микитась вышел на волю.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за экс-депутата залог был внесен.

Бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.

Между тем 20 января 2020 года в аэропорту "Борисполь" Микитась был снят пограничниками с авиарейса при попытке выехать из Украины.

21 января прокуроры САП уведомили экс-заместителя президента госкорпорации "Укрбуд" Вячеслава Мармыша в подозрении в пособничестве в завладении имуществом Нацгвардии.

Расследованием указанных выше фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют с декабря 2017 года.