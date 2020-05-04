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14:10 04.05.2020

Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

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Степанов: мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина

Мы не регистрируем снижения заболеваемости, но разработаем критерии адаптивного карантина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В течение 17 дней мы регистрируем от 400 до 600 заболевших в сутки по стране. При этом мы увеличиваем количество тестирований. Но мы не видим пока уменьшения заболеваемости", - сказал он на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Степанов отметил, что Украина находится в состоянии карантина более 50 дней и "карантин начинает очень сильно влиять на экономику".

"По нашему убеждению, смягчения в том виде, в котором мы делаем, достаточно рискованны", - сказал он.

Теги: #карантин #степанов #минздрав #коронавирус
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