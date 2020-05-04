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12:48 04.05.2020

Польша частично возобновила выдачу виз украинцам

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Польша частично возобновила выдачу виз украинцам

Консульские учреждения Польши в Украине в понедельник частично возобновили выдачу виз гражданам Украины, в частности для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

"Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Польши.

В связи с этим с 30 апреля заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat.

В сообщении подчеркивается, что прием заявителей с другой целью чем получение рабочей визы по этим категориям, даже при условии актуальной зарегистрации и наличия всех необходимых документов, осуществляться не будет.

Также правительство опубликовало ряд правил для лиц, которые зарегистрируются в системе e-konsulat и придут в консульские учреждения за получением визы.

Теги: #работа #визы #украинцы #польша
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