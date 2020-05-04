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04:47 04.05.2020

Конте в преддверии ослабления мер по изоляции призвал граждан Италии не забывать защищаться от COVID-19

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Конте в преддверии ослабления мер по изоляции призвал граждан Италии не забывать защищаться от COVID-19

Италия с понедельника ослабляет меры по изоляции населения и вступает в новую фазу борьбы против коронавируса COVID-19, заявил в воскресенье премьер страны Джузеппе Конте.
"Завтра начинается вторая фаза нашего плана: речь идет о фазе, в течение которой нам придется сосуществовать с этим вирусом", - написал он в фейсбуке.
"До сих пор наибольшая часть граждан находилась дома. А с завтрашнего дня еще более 4 млн итальянцев вернутся на работу. Они будут использовать общественный транспорт, многие компании и заводы возобновят деятельность. И, таким образом, будет значительно больше случаев, когда люди могут заразиться. Мы можем справиться с этим, если будем вести себя ответственно", - добавил Конте.
Он призвал соотечественников соблюдать меры предосторожности, чтобы оградить себя от вируса. В частности, премьер напомнил о необходимости надевать маски в тех местах, где это необходимо, а также мыть руки.
Как сообщалось, с понедельника в Италии многим компаниям разрешено возобновить работу при условии соблюдения ряда санитарных мер. В основном речь пойдет о компаниях, ориентирующихся на экспорт. Среди прочего, начнут работу автопром, именитые итальянские модные дома.
В Италии за последние сутки скончались 174 пациента с коронавирусом, что стало самым низким показателем с 14 марта. Общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией составило 28 884 человека.
В общей сложности, в стране за все время выявили 210 717 случаев заражения коронавирусом, 1 389 из них зафиксированы за последние сутки.

Теги: #италия #коронавирус #премьер
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