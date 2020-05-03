Главный санврач Черкасской области считает преждевременную остановку карантинных мер нецелесообразной

Директор Черкасского областного лабораторного центра Минздрава Украины, главный государственный санитарный врач области Людмила Кравченко считает нецелесообразной преждевременную остановку карантинных ограничений.

"Основная задача на сегодня предупредить распространение инфекции и обеспечить санитарное и эпидемическое благополучие населения на территории области. Решение же Черкасского исполкома может привести к осложнениям эпидемической ситуации как в городе, так и в области в целом", - цитирует ее пресс-служба Черкасской ОГА.

По ее словам, ежедневно лабораторный центр получает для исследования более 500 образцов биоматериалов от контактных лиц, больных с подозрением на коронавирус 1 мая поступила 1000 образцов.

"На сегодня в области 70 инфицированных медиков, из них 22% - в Черкассах. Работаем почти круглосуточно. Поэтому сейчас остановить карантинные мероприятия считаю нецелесообразным. Все страны выходят из карантина постепенно, поэтому убеждена, что должны придерживаться соответствующего постановления Кабинета министров", - отметила Кравченко.

Кроме того, 2 мая Черкасская ОГА сообщила, что подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина на территории Черкасс.

Черкасская ОГА также подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан.