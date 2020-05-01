Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, двое украинских военнослужащих ранены

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

На Луганском направлении зафиксированы 5 обстрелов. Так, под Крымским боевики открывали огонь дважды - после полуночи из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, утром - из миномета калибра 120 мм.

В районе Южного боевики также применяли миномет калибра 120 мм, под Новотошковским - миномет калибра 82 мм. Под Травневым велся огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении боевики трижды открывали огонь в районе Богдановки с применением станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Ещё один обстрел был зафиксирован под Водяным - боевики открыли огонь из автоматического гранатомета, пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены. Оба эвакуированы в медицинские учреждения, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.