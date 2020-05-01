На базе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" начали работу два института

На базе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" создано два научно-исследовательских института: Институт исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра и Институт истории Холокоста в Украине и Восточной Европе, сообщили в Мемориале.

По информации Мемориального центра, размещенной на сайте учреждения, созданные НИИ являются самостоятельными структурными подразделениями, которые будут действовать в тесной координации с международным научным советом Центра.

В информации отмечается, что Институт исследования территории и ландшафта памяти Бабьего Яра осуществляет и поддерживает мультидисциплинарные исследования по проблематике истории развития территорий Бабьего Яра в политической, экономической и культурной измерениях как множественного места памяти. Главой Института стал доктор политических, кандидат исторических наук Владислав Гриневич. В составе Института работают отечественные и зарубежные ученые, специализирующиеся на проблематике истории Второй мировой войны, Холокоста, Бабьего Яра и политики памяти.

Институт начал работу над масштабным проектом "Бабий яр территория и ландшафт памяти. Иллюстрированная энциклопедия" - полным систематическим изложением истории Бабьего Яра как символа Холокоста и других трагедий, которые там произошли. Публикация запланирована на сентябрь 2021, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Вторым структурным подразделением Мемориала стал Институт, который будет изучать историю Холокоста и памяти о нем в Украине и Восточной Европе путем производства, поддержки, развития и популяризации академических исторических и междисциплинарных исследований, как на национальном, так и на международном уровнях.

Возглавил Институт кандидат исторических наук, доцент, автор курсов по истории Холокоста и истории геноцидов, научный руководитель Центра исследований геноцидов и массовых репрессий Андрей Руккас.

В рамках деятельности Института планируется проведение научных исследований, создание цифрового архива, реализация устноисторических проектов, издание научной литературы, организация различных научных и просветительских мероприятий, тематических выставок.

Из представителей обоих институтов, с привлечением известных международных специалистов сформирован Комитет, который будет предоставлять гранты для ведения исследований и поддержки талантливых молодых ученых на конкурсной основе.

"В рамках работы институтов Фонд планирует значительное количество проектов уже в этом году. Концепция и вся дальнейшая работа над экспозицией будет базироваться исключительно на основе наработок новосозданных институтов и базового исторического нарратива Фонда... Безоговорочными принципами работы обоих институтов является соблюдение политической незаангажированности, академической добродетели, научной объективности и беспристрастности. Мы надеемся на тесное и плодотворное сотрудничество с научными институтами Украины и мира для того, чтобы совместными усилиями реализовать масштабные научные цели и замыслы", - подчеркнул генеральный директор Фонда Максим Яковер.