В Ровенской области в четверг 27 новых случаев Covid-19, одна женщина умерла, сообщает глава обладминистрации

По состоянию на вечер 30 апреля в Ровенской области подтверждено 27 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 и один случай смерти ранее госпитализированной женщины.

Как сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook, 15 из 27 новых заболевших – жители областного центра, г.Ровно, и по одному – из городов Березное и Здолбунов.

Остальные 10 заболевших – жители сел: 5 – Ровенского района (по одному – из сел Зоря, Хотин и Бармаки, два – из с.Городок), 4 - Сарненского (по одному – из сел Кричильск и Степань, два – из с.Каменно-Случанское), и один - Дубровицкого района (с.Залужье).

Возраст больных от 6 до 75 лет.

Умерла 67-летняя жительница Владимирецкого района, ранее госпитализированная в Саранинскую Центральную районную больницу.

"Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 665 случаев заболевания Covid-19. Из них уже 16 летальных и 66 человек выздоровели… Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 150 образцов. Всего с начала вспышки Covid-19 в Ровенской ПЦР-методом проверили 2576 человек", - рассказал Коваль.