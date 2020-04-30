Недалеко от арсенала хранения боезапаса ВСУ у Балаклеи произошел степной пожар – Генштаб

Состояние пожарной безопасности вблизи арсенала в г.Балаклее (Харьковская область), где на расстоянии около 6 км от арсенала произошел степной пожар, под надежным контролем.

"Сегодня, 30 апреля, неподалеку от арсенала хранения боезапаса Вооруженных сил Украины, у города Балаклея Харьковской области, возник степной пожар. Огонь распространялся на расстоянии около 6 км от арсенала. В ходе оперативных действий местного подразделения ГСЧС Украины пожар был безотлагательно локализован и ликвидирован", - сообщается на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что пожарная безопасность вокруг указанного арсенала, с учетом засушливых погодных условий, находится на постоянном контроле местных органов самоуправления, аварийно-спасательных и правоохранительных органов.

"Руководством военной части А1352 приняты необходимые меры по предупреждению и недопущению возникновения пожаров в зоне ответственности. Штатные пожарно-спасательные подразделения и подразделения охраны и обороны воинской части поддерживают постоянную боевую готовность", - сказано в сообщении.