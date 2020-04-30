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10:23 30.04.2020

На улице в Харькове полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной женской головой

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На улице в Харькове полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной женской головой

В четверг около 6:00 в Холодногорский отдел полиции Харькова поступило сообщение о том, что по ул. Полтавский шлях идет обнаженная женщина.

"Обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная женская голова", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщина отказалась что-либо объяснять или пояснять работникам полиции. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

Вместе с тем, в 8:25 четверга из службы 102 в Дергачевский отдел полиции области поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки, сообщившего, что утром обнаружил в соседней комнате у себя дома обезглавленное тело 13-летней племянницы. Мужчина также уточнил, что живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

В отделе коммуникаций облуправления полиции уточнили, что по предварительной информации задержанная в неадекватном состоянии гражданка – мать обезглавленной девочки.

Информация об обоих происшествиях зарегистрирована в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

Теги: #полиция #харьков
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