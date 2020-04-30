В Житомирской области зафиксировано 374 случая инфицирования коронавирусом COVID-19

В среду, 29 апреля, в Житомирской области зафиксированы 374 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.

"Сегодня, 29 апреля, на Житомирщине лабораторно подтвердили 17 новых случаев заболевания коронавирусом у жителей области. Таким образом в регионе уже 374 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Новых пациентов с коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Житомире (3), Бердичеве (10), Коростене (3), Житомирском районе (1)", - говорится в сообщении, на официальном сайте Житомирской ОГА в среду вечером.

В области выздоровел уже 21 пациент от коронавируса.