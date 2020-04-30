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02:12 30.04.2020

Почти 40 человек погибли во время пожара в Южной Корее

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Почти 40 человек погибли во время пожара в Южной Корее

По меньшей мере 38 рабочих погибли и еще 10 получили ранения в результате пожара на строительной площадке склада недалеко от Сеула, сообщили пожарные власти Южной Кореи.

По их данным, пожар произошел в четырехэтажном здании в Ичхоне днем в среду. Потушить его удалось только к вечеру.

Сообщается, что восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Предполагается, что возгорание было вызвано взрывом во время строительных работ.

Свидетели происшествия отмечают, что слышали многочисленные взрывы.

"Огонь, похоже, распространился чрезвычайно быстро, и жертвы, по-видимому, вообще не смогли эвакуироваться во время пожара", - заявили пожарные.

Полиция и пожарные проводят расследование, чтобы установить точную причину возгорания.

Между тем, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел экстренное совещание и приказал правительственным чиновникам мобилизовать все имеющиеся ресурсы для проведения поисково-спасательной операции и спасения пострадавших, сообщает пресс-секретарь южнокорейского лидера Кан Мин Сок.

Президент выразил сожаление, что, несмотря на принятые меры, история со смертоносными пожарами повторяется.

"Весьма прискорбно, что подобное происшествие повторилось вновь. Это означает, что мы не извлекли урока из предыдущих несчастных случаев", - цитирует Кан Мин Сок слова Мун Чжэ Ина.

В декабре 2017 года в результате пожара в спортивном центре в городе Чечхон погибли 29 человек и еще 40 получили ранения. Месяц спустя в городе Мирян произошел пожар в больнице, в результате которого погибли 45 человек и еще 147 получили ранения.

Теги: #южкорея #погибшие #пожар
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