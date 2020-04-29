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21:29 29.04.2020

Шмыгаль провел первое заседание Антикризисного энергетического штаба

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Шмыгаль провел первое заседание Антикризисного энергетического штаба

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел первое заседание Антикризисного энергетического штаба, во время которого был утвержден состав штаба и представлен энергетический баланс Украины,  сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Открывая заседание, глава  украинского правительства отметил, что сегодня энергетический кризис находится на том этапе, когда действия власти должны быть оперативными, эффективными и согласованными.

«Мы заинтересованы в том, чтобы был наработан план мероприятий. Вчера на совещании с президентом мы проговорили уже подписанный сегодня энергетический баланс Украины. Он откорректирован. Мы работали совместно с ключевыми предприятиями этой отрасли», - подчеркнул Шмыгаль.

Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец рассказала об основных вызовах в области энергетики и представила план оперативных мероприятий по нормализации работы энергетической отрасли Украины.

Глава правительства также отметил, что основной задачей правительства является сбалансировать энергетический рынок и обеспечить его стабильность.

 «Мы должны сохранить рабочие места, особенно в области угольной промышленности, атомной энергетике. Поэтому важно сегодня работать над этим вместе. И баланс, который мы имеем сегодня, дает нам понимание того, где, какая, чья роль и какие мощности могут быть задействованы. И о чем нам надо договариваться с предприятиями-владельцами возобновляемых источников энергии», - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 24 апреля создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Шмыгалем.

Теги: #украина #энергетика #кабмин
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