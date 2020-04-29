Благодаря поставкам медсредств из Китая врачи защищены сейчас на четыре недели вперед – замглавы ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в течение апреля государство обеспечило доставку в Украину 1,3 млн специальных респираторов, более 200 тыс. одноразовых костюмов, а также 250 тыс. ПЦР-тестов из Китая и Кореи.

"Мы прошли кризисный этап. Врачи сейчас защищены на четыре недели вперед. Появляются единичные видео. Но это – не из-за того, что не поставляется продукция. Возможно, есть какая-то внутреннелогистическая проблема в Украине. Но мы привезли и обеспечили всех врачей. Мы прошли этот кризис - это была наша основная задача", - рассказал он в эфире телеканала ZIK в среду, сообщает пресс-служба ОП.

Тимошенко отметил, что на первом этапе Украина законтрактовала доставку из Китая необходимых средств защиты для врачей, но это были одноразовые поставки, чего было недостаточно. Поэтому впоследствии был налажен так называемый воздушный мост, что позволило завозить медицинские средства на постоянной основе.

Он пояснил, что первый вид таких грузов – это гуманитарная помощь для Украины, которая закупалась на средства украинского бизнеса из специальных фондов. Второй вид – это средства защиты, которые покупал бизнес как гуманитарную помощь для регионов своего базирования.

Третий вид – товар, который поставляли по коммерческим запросам, в частности, от аптечных сетей и ритейлеров. Тимошенко отметил, что в этом случае государство перенаправляло запросы в авиакомпании, с которыми бизнес имел коммерческие отношения. При этом одной из просьб государства к авиакомпаниям стало предоставление бизнесу максимально низкой стоимости перевозки, чтобы наполнить рынок масками.

"Вспомните, сколько месяц назад стоили маски – 20-25 грн. Сегодня цена – от 8 до 11 грн за маску. Цена уменьшилась вдвое. Почему? Потому что мы дали возможность быстро, активно наполнять рынок. Он наполнился – цена начала падать", - пояснил замглавы ОП.

Кроме того, Тимошенко подчеркнул, что за месяц государство запустило отечественное производство многоразовых костюмов и наладило изготовление украинских ПЦР-тестов. Сейчас уже отгружено 600 тыс. таких тестов, еще планируется отгрузить 1,4 млн единиц.

Тимошенко указал, что в дальнейшем необходимые средства будут закупаться уже структурами Министерства здравоохранения и поставляться для наполнения резервов. Это необходимо на случай возникновения очередной вспышки заражения населения инфекционной болезнью.

Также он отметил, что в начале кризиса существовала логистическая проблема с централизованной доставкой медицинских товаров в регионы Украины. Сейчас система настроена, что позволяет после прибытия самолета через полдня направить весь груз одновременно в различные регионы Украины.