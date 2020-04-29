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13:50 29.04.2020

МАУ отменила спецрейс Киев-Лондон с украинскими гражданами на работу из-за запрета Госавиаслужбы

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МАУ отменила спецрейс Киев-Лондон с украинскими гражданами на работу из-за запрета Госавиаслужбы

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из-за запрета Государственной авиационной службы Украины отменила рейс PS1118 Киев -Лондон, который должен был состояться в 12:40 29 апреля.

Как пояснила авиакомпания в пресс-релизе в среду, рейс был организован для доставки на работу в Великобританию украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за границей.

"Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочными контрактами. В этих условиях украинцы могут легально и официально быть трудоустроены и находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут потенциальными распространителями на территории Украины COVID-19", - отметила МАУ.

Компания сообщила, что запрет от Госавиаслужбы был получен за два часа до запланированного времени вылета без указания оснований и ссылок на нормативные документы. При этом, как утверждают в МАУ, авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на "преждевременное или в разумные сроки получение решения".

Согласно информации авиаперевозчика, пассажиры рейса – жители разных регионов Украины, которые добирались в столичный авиационный узел в условиях отсутствия регулярного наземного пассажирского сообщения – в настоящее время находятся в терминале международного аэропорта "Борисполь".

"Мы, конечно, слышали вчерашнее заявление главы МИД Украины в СМИ о "нелогичности" отправки украинских заробитчан за границу в условиях пандемии, а также о том, что правительство настроено конструктивно и готово к пересмотру позиции… Но к утру 29 апреля никаких официальных указаний и документов по этому поводу к нам не поступало. Сейчас авиакомпания будет пытаться получить разрешение на выполнение рейса и предоставить возможность украинцам добраться до работы, трудоустроиться и обеспечить свои семьи средствами к существованию", - цитирует пресс-служба директора по коммуникациям МАУ Евгению Сацкую.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Украина получает обращения от других стран о том, что они нуждаются в украинских работниках, однако правительство страны руководствуется соображениями безопасности и здоровья своих граждан, и массовый вывоз украинцев за границу является нелогичным".

Теги: #мау #госавиаслужба #рейс
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