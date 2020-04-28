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19:45 28.04.2020

В Великобритании за сутки умерли почти 590 пациентов с коронавирусом

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В Великобритании за сутки умерли почти 590 пациентов с коронавирусом

В Великобритании за последние сутки скончались 586 пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Таким образом, число летальных исходов пациентов, госпитализированных с COVID-19, достигло в Великобритании 21 092. При этом за сутки до ныне истекших число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляло 360 человек - самый низкий подобный показатель за последние четыре недели.

Между тем, Хэнкок на брифинге отметил, что со среды правительство начнет публиковать более полную статистику летальных исходов у лиц с коронавирусом, включая тех, кто умер в домах престарелых и у себя дома. Ранее, отметил министр, "это не было возможным".

Он добавил, что к концу апреля правительство должно добиться цели проводить в день 100 тыс. тестов на возможное наличие коронавируса.

Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в Великобритании приближается к 160 тыс.

Теги: #коронавирус #британия
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