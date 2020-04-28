Украинский стартап-помощник для людей с психологическими проблемами получил $ 5тыс. на COVID Challenge Hackathon

В проекте COVID Challenge Hackathon приняли участие более 40 проектов, которые помогут в борьбе с последствиями мировой пандемии и вызванным ею кризисом в Украине, сообщается на сайте Министерства цифровой трансформации Украины.

В течение четырех дней 446 участников хакатона представили более 40 проектов, 16 из которых стали финалистами.

"Победителем COVID Challenge Hackathon стал проект "Друг", который помогает людям с психологическими проблемами. На его реализацию команда получила $5 тыс. "Друг" - это chatbot, который помогает контролировать настроение и узнавать о себе, опираясь на терапевтические рамки, известные как когнитивно-поведенческая терапия. Он спрашивает о самочувствии пользователя и события в его жизни, отправляет видео или другие полезные инструменты в зависимости от настроения и потребностей на данный момент", - отмечается в сообщении министерства.

Также судьи отметили ТОП-5 лучших проектов COVID Challenge Hackathon:

- Ninj.cc: платформа, которая дает возможность специалистам, ранее проводившим только оффлайн-встречи, находить клиентов и работать онлайн;

- Cardio.AI: решение для автоматической аннотации и интерпретации любых электрокардиограмм, обеспечивающее удобство для врачей и поддерживающее более высокую точность ЭКГ-анализа;

- Medical ROBOT (INFOCOM LLC): робот-ассистент для увеличения разрыва прямого контакта между медицинским персоналом и пациентами;

- DonorUA Aid: решение, координирующее сторонние инициативы, обеспечивая интероперабельность данных и последовательность всех процессов.

- Способ снижения заболеваемости и смертности от коронавируса (COVID-19): предусматривает применение аэрозольных устройств и установление благоприятного микроклимата для уменьшения риска заражения вирусом медицинских работников.

Минцифры поддержало проведение COVID Challenge Hackathon, а одним из судей хакатона был заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ Александр Борняков.