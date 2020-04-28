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10:48 28.04.2020

OLX провел ребрендинг, изменен дизайн и интерфейс платформы

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OLX провел ребрендинг, изменен дизайн и интерфейс платформы

Платформа онлайн-объявлений OLX проводит ребрендинг, в рамках которого представляется новое позиционирование компании, обновленный дизайн и интерфейс, открывается еще больше возможностей для клиентов.

"Мы вышли за рамки онлайн-объявлений. Теперь OLX - это возможность получить ответы на все запросы: найти, купить и продать все, что нужно - любую услугу, интересную работу, стильные кроссовки, квартиру вашей мечты, автомобиль или просто сделать доброе дело", - сообщается на сайте платформы в понедельник.

Компания отмечает, что изменения также коснулись и технических характеристик сервиса.

"Стало проще - удобная панель поможет быстро перемещаться между сообщениями, объявлениями и вашим профилем на телефоне. Стало быстрее - сортировать результаты поиска теперь можно сразу на странице поиска. Стало удобнее - больше никаких названий фото вместо фото в сообщениях, только сами фото", - уверяют в OLX.

OLX - платформа онлайн-объявлений, которая объединяет людей для покупки, продажи или обмена товарами и услугами со штаб-квартирой в Амстердаме.

Бренд ОLX был основан в марте 2006 года, компания начала активную работу по Индии. В 2010 году ОLX стала частью медиагруппы Naspers.

В апреле 2014 года сайты объявлений группы Naspers в Румынии, Болгарии, Казахстане, Беларуси, Венгрии и Польше изменили свое название на OLX. А в сентябре украинский сайт объявлений Slando присоединился к сети ОLX Group и также провел ребрендинг.

Теги: #ребрендинг #olx #olxua
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