Ребрендинг канала "Рада" не повлияет на трансляцию пленарных заседаний парламента

Переформатирование работы парламентского телеканала "Рада" никоим образом не повлияет на регулярность и полноту трансляции пленарных заседаний парламента, заявил первый вице-спикер Александр Корниенко.

"Это (убрать трансляцию пленарных заседаний - ИФ) нельзя сделать: это будет нарушением постановления 1006 об освещении деятельности Верховной Рады", - сказал он журналистам в кулуарах парламента.

Вместе с тем на уточняющий вопрос, какие новые программы передач могут появиться на парламентском вещателе, Корниенко отметил, что как заместитель председателя Рады не может влиять на редакционную политику.

"Будет шоу - будем принимать участие в шоу. Будет аналитическая программа - будем в аналитической. Думаю, что сейчас задание, которое они перед собой ставит сейчас, - это то, что канал должны больше смотреть, и это очень логично и правильно. Если другие телеканалы показывают шоу и завлекают зрителя разными интертейнмент- и медийными технологиями, то почему канал "Рада" должен быть в стиле 2001 года. Поэтому давайте он тоже будет в стиле 2021 года и тогда будем честно конкурировать", - отметил он.

По его словам, телеканал "Рада" запросил повышенное финансирование на следующий год на своё обновление, которое в текущем году, возможно, частично покроют "за счёт внутренних ресурсов Верховной Рады". Вместе с тем он не уточнил, сколько средств будет направлено на эти нужды уже сейчас, поскольку это будет зависеть от "внутренней экономии внутри самой Верховной Рады".

"Там сумма до 20 млн грн фигурирует в этом году, то есть от 15 до 18 млн. Но туда входит не только продукт, который сейчас согласно творческому конкурсу будет создаваться, но у них (телеканала "Рада", - ИФ) есть ещё и обязательства по договорам за этот год, плюс - некая минимальная закупка оборудования, потому что для формирования качественного сигнала повсеместно с Рады нужно переоборудовать ещё и зад заседаний согласительного совета", - уточнил первый вице-спикер.

Кроме того, Корниенко добавил, что дополнительная студия телеканала "Рада" появится также и в здании Кабинета министров Украины.

"Я бы ожидал, чтобы там был публичный диалог как раз таки законодательной и исполнительной власти, которого нам не хватает. Потому что он у нас возможен только по пятницам во время часа вопросов к правительству, тогда как на комитеты представители министерств ходят, давайте будем честны, так себе. И этот публичный диалог будет содействовать тому, что депутаты смогут задавать им вопросы", - пояснил он.