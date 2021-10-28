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22:19 28.10.2021

Компания Facebook сменит название на Meta - Цукерберг

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Компания Facebook сменит название на Meta - Цукерберг

CEO и основатель Faсebook Марк Цукерберг сообщил, что компания сменит название на Meta, чтобы воплотить в жизнь свое видение виртуальной реальности, которую бизнесмен называет "метавселенной".

"Сегодня нас воспринимают как компанию в социальных сетях. Но в нашей ДНК мы компания, которая создает технологии, связывающие людей", - отмечает Цукерберг.

По его словам, название Facebook больше не олицетворяет все то, чем занимается компания.

Бизнесмен ожидает, что к концу десятилетия в "метавселенной" будет около миллиарда человек. Она, как он считает, станет местом, где люди смогут общаться, работать и создавать продукты и контент.

О планах ребрендинга он заявил ранее в октябре.

Теги: #ребрендинг #сша #facebook #компания
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