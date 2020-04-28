В Закарпатской области ночью произошло землетрясение магнитудой 2,7

В Закарпатской области в ночь на вторник, 28 апреля, произошло землетрясение магнитудой 2,7, сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Так, Главный центр специального контроля в 1:07 в ночь на вторник зарегистрировал землетрясение магнитудой 2,7 (по шкале Рихтера).

"Источник землетрясения находился в районе Ужгорода Закарпатской области на глубине 3 км", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что землетрясение могли ощущать люди в помещениях, особенно на верхних этажах.