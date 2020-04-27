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19:16 27.04.2020

Ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне и Житомирской области контролируемая – президент

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Ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне и Житомирской области контролируемая – президент

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения и в экосистемах Житомирской области является контролируемой.

"Ситуация в Житомирской области является контролируемой. За прошедшие сутки было ликвидировано два очага пожара. Сейчас идут активные работы на других участках. К работам привлечено более 500 человек и 95 единиц техники", - сказал он в видеообращении к украинцам в понедельник.

Зеленский отметил, что в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС также ликвидированы два очага горения, и угрозы распространения огня на других участках пока нет. "С огнем борются более тысячи наших спасателей и пожарных, а также 235 единиц техники. Радиационный фон в столице, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах нормы", - указал он.

Теги: #пожары #зеленский #чаэс #житомирщина
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