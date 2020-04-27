Ермак на совещании со своими замами выступил с инициативой создания совета ветеранов при Офисе президента

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время рабочего совещания со своими заместителями выступил с инициативой создания совета ветеранов, который будет работать как совещательный орган при Офисе главы государства.

"По мнению Андрея Ермака, в его состав могут войти участники боевых действий, которые сейчас защищают территориальную целостность и суверенитет Украины, члены их семей, волонтеры, военные и т.д. Цель создания – оперативное реагирование на запросы ветеранов и их родных, поддержка в решении насущных вопросов", - сообщает в понедельник пресс-служба Офиса президента.