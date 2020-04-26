События

21:35 26.04.2020

Саакашвили считает, что в Верховной Раде наберется необходимое количество голосов для назначения его вице-премьером Украины

1 мин читать
Саакашвили считает, что в Верховной Раде наберется необходимое количество голосов для назначения его вице-премьером Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в Верховной Раде Украины наберется необходимое количество голосов для назначения его на должность вице-премьер-министра Украины.

            "Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции ("Слуга народа" – ИФ), это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве", - сказал он в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

            Саакашвили указал, что у него была интересная встреча с фракцией "Слуга народа". "На выборах (парламентских 2019 года – ИФ), когда я увидел, что моя партия "Рух новых сил" забирает там 2-3% у "Слуги народа", но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, много тысяч украинцев, голосовать за "Слугу народа", чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я как бы свой пассивный вклад в это внес", - отметил он.

 

Теги: #саакашвили #украина #назначение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:32 26.04.2020
В Житомирской области зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

В Житомирской области зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

21:01 26.04.2020
Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Почаеве власти усиливают меры чрезвычайной ситуации - РГА

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Почаеве власти усиливают меры чрезвычайной ситуации - РГА

19:18 26.04.2020
В случае стремительного снижение заболевших коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый - Ляшко

В случае стремительного снижение заболевших коронавирусом Украина сможет с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый - Ляшко

09:26 26.04.2020
В Украине за минувшие сутки 492 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 58 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 492 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 58 выздоровели

07:54 26.04.2020
Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины в Житомирской области

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины в Житомирской области

07:39 26.04.2020
В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить несколько очагов лесных пожаров

В Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить несколько очагов лесных пожаров

07:26 26.04.2020
Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

05:38 26.04.2020
Военный-контрактник задержан за насилие и разбойное нападение на гражданское лицо

Военный-контрактник задержан за насилие и разбойное нападение на гражданское лицо

05:38 26.04.2020
Военный-контрактник задержан за насилие и разбойное нападение на гражданское лицо

Военный-контрактник задержан за насилие и разбойное нападение на гражданское лицо

04:38 26.04.2020
Еще 32 человека заразились коронавирусом в Черновицкой области

Еще 32 человека заразились коронавирусом в Черновицкой области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике, спутники "нашли" его поезд на остановке в городе Вонсан

Зеленский наградил 22 сотрудников ГСЧС за тушение пожара в Чернобыльской зоне

Боевики с полуночи 6 раз обстреляли украинские позиции

Зеленский: "Чернобыльская катастрофа – это бедствие планетарного масштаба"

Во Львовской области сгорел автомобиль Минобороны, погиб один человек, еще один пострадал

ПОСЛЕДНЕЕ

Число смертей среди зараженных коронавирусом во Франции приближается к 23 тыс

В Грузии проведена совместная с США спецоперация по задержанию болгарских наркоторговцев, изъято до 40 кг героина

В Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число случаев смерти от коронавируса

На Мальте впервые с начала распространения Covid-19 не выявили случаев заражения

В Великобритании сообщают о самом низком с конца марта количестве летальных исходов из-за коронавируса

В Чернобыльской зоне тушат пожары в 4 лесничествах, радиационный фон не превышает фоновых значений

Лесные пожары в Овручском и Олевском районах Житомирской области локализованы, один ликвидирован

Боевики с полудня один раз обстреляли украинские позиции

В странах Балтии за сутки выявлено 17 новых случаев Covid-19, в Эстонии умерли два человека

Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике, спутники "нашли" его поезд на остановке в городе Вонсан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА