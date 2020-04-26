События

03:38 26.04.2020

Правоохранители возбудили дело по факту повреждения имущества журналиста в Киевской области

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Правоохранители открыли уголовное производство по факту повреждения имущества журналиста в Киевской области, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Инцидент произошел в городе Тетиев. Неизвестные лица разбили окна в доме, принадлежащем местному журналисту и бросили в комнату пластиковую бутылку с жидкостью. Возгорание не произошло. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 347-1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Со слов потерпевшего, нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью.

В полиции отмечают, что из людей никто не пострадал - хозяева в то время отсутствовали.

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли камень, полипропиленовую бутылку объемом 1,5 л, частично заполненную жидкостью с резким запахом бензина.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление.

Теги: #киевская_область #дело #нападение #журналист #украина
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