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10:01 25.04.2020

В Беларуси проходит республиканский субботник, президент Лукашенко и премьер Румас сажают деревья

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В Беларуси проходит республиканский субботник, президент Лукашенко и премьер Румас сажают деревья

Республиканский субботник проходит 25 апреля в Беларуси.

"Госорганы, местные власти, другие организации проводят субботник на рабочих местах или благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону. Участие в субботнике принимают и руководители госорганов", - сообщает госагентство БелТА.

Как сообщалось, на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Беларуси президент страны Александр Лукашенко 21 апреля заявил, что не видит оснований для отмены или переноса субботника.

"Когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело", - заверил Лукашенко.

Он пояснил, что "сейчас нет оснований для переноса или отмены республиканского субботника, поскольку люди все равно работают в пятницу, и если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет".

По словам главы государства, в настоящее время в Беларуси нет необходимости в отмене массовых мероприятий. "Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что планирует провести субботник в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС. "Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим", - добавил президент.

По данным белорусских СМИ, в субботнике также примут участие высшие чиновники Беларуси.

Так, по данным портала tut.by, премьер-министр Сергей Румас, его заместители, а также "куратор" республиканского субботника, вице-премьер Владимир Кухарев, председатель Миноблисполкома Александр Турчин и министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа будут сажать лес в Копыльском лесхозе.

Глава Нацбанка Павел Каллаур и часть коллектива Нацбанка, которая принимает участие в субботнике, проведут его на рабочих местах.

На рабочем месте, по предварительной информации, останется и глава МВД Юрий Караев.

Коллектив и руководство МИД, включая министра Владимира Макея, в рамках субботника наведут порядок на закрепленной за министерством территории и проведут уборку на рабочих местах.

В соответствии с постановлением правительства Беларуси, половина заработанных на субботнике средств остается в распоряжении облисполкомов и Мингорисполкома. Они направляются на подготовку детских лагерей к лету, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Еще 50% средств перечисляется министерству финансов. Эти средства в равных долях направляются Национальному художественному музею и Гомельскому облисполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе.

При участии в субботнике некоммерческих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно их коллективами.

По имеющимся данным на утро 24 апреля, в Белоруссии зарегистрировано 8773 человека с положительным тестом на COVID-19 (на 23 апреля 8022). Прирост за сутки составил 751 человек. По данным Минздрава, "умерли 63 человека (на 23 апреля 60) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Теги: #лукашенко #субботник #беларусь
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