Черниговские пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд и минометную мину времен Второй мировой – ГСЧС

Черниговские пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд и минометную мину времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"24 апреля в 13:15 специалистами группы пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области уничтожен артиллерийский снаряд калибром 122 мм и минометная мина калибром 82 мм времен Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы днем ранее обнаружили жители райцентра Ичня во время проведения хозяйственных работ в районе улицы Лесной", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

При обследовании прилегающей территории сотрудники ГСЧС других взрывоопасных предметов не обнаружили.