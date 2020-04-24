Тимошенко: когда кандидатуру Саакашвили внесут в Раду, мы с ним сядем и обсудим все наши действия

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко отмечает, что в случае внесения кандидатуры экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Верховную Раду на пост вице-премьера Украины по реформам готова обсудить с ним перспективы возможного взаимодействия.

"Мы сегодня разговаривали с Михаилом, мы встречались, говорили об этом. Мы говорили о сложности всех процессов, которые идут в парламенте. И я сказала, что как только его кандидатуру внесут в парламент, мы с ним садимся и обсуждаем абсолютно все наши действия", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Тимошенко считает, что любой человек, который придет в правительство, должен опираться на надежную поддержку президента и большинства в парламенте, чтобы он мог действовать.

"Я не хочу, чтобы "сжигали" сильных и эффективных управленцев, которые могут прийти и помочь Украине. В то же время нельзя, чтобы был хаос сегодня в управлении государством во время таких вызовов. Стране обязательно нужны сильные опытные, преданные Украине люди, которые могут из хаоса сделать реально стройный порядок и дать стране шанс", - указала она.