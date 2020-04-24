На первом этапе выхода из карантина планируется открытие парков и зон отдыха, разрешение непродовольственной торговли, работы нотариусов - Шмыгаль

Первый этап выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19, предусматривает контроль над распространением заболеваемости, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, согласно инфографике, которую опубликовал в социальных сетях премьер, если на протяжении 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежедневное отклонение удерживается на уровне 5%, в таком случае правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, разрешит тренировки командных видов спорта.

Также в таком случае будут разрешены оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, работа кофеен на вынос, работа автомоек, веломагазинов, пунктов велопроката, разрешит работу нотариусов, адвокатов и аудиторов.