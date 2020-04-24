Карантин не помешает подготовке к проведению Третьего форума регионов Украины и Беларуси - глава Минрегиона Украины

Карантинные меры не препятствуют подготовке к Третьему форуму регионов Украины и Беларуси, заявил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов во время встречи с послом Беларуси в Украине Игорем Соколом.

"Алексей Чернышев заверил, что несмотря на карантинные мероприятия, украинская сторона готовится к Третьему форума регионов, который должен состояться 1-2 октября 2020 году в г. Гродно, Республика Беларусь. Министр отметил, что Украина ценит многолетнее плодотворное сотрудничество с Республикой Беларусь, в частности, по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества", - сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.

Министр также поблагодарил белорусскую сторону за присланные на рассмотрение Концепцию подготовки к Форуму регионов и заверил, что в ближайшее время состав украинской части Организационного комитета будет утвержден.

Кроме того, на встрече была оговорена возможность проведения 4-5 июня в городе Гродно второго заседания украинско-белорусской Рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества.

"Сейчас в Украине до 11 мая продлен карантин, после чего страна поэтапно начнет выходить из него. Поэтому на июнь можем точно запланировать заседание в онлайн режиме", - предложил Чернышев.

В свою очередь Сокол отметил, что белорусская сторона рассмотрит любой вариант сотрудничества.

"Нам нужно двигаться поэтапно и исходить из того, что второе заседание Рабочей группы является одним из этапов подготовки к Третьему форума регионов", - отметил он.