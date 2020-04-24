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19:10 24.04.2020

"Метинвест" запустил на "Азовстали" установку вдувания пылеугольного топлива в домну №3 для снижения расхода газа

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"Метинвест" запустил на "Азовстали" установку вдувания пылеугольного топлива в домну №3 для снижения расхода газа

Горно-металлургическая группа "Метинвест" ввела в промышленную эксплуатацию на металлургическом комбинате "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) установку вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в доменную печь №3, что снизит расход природного газа.

Как сообщил "Метинвест-Мариуполь" на своей странице в Facebook в пятницу, работы по строительству установки ПУТ велись с марта 2018 года, а летом 2019 были начаты горячие испытания. В прошлом году также был получен сертификат государственной архитектурно-строительной инспекции о готовности установки к эксплуатации.

При этом уточняется, что в существующем здании корпуса вдувания ПУТ установили необходимое технологическое и энергетическое оборудование, выполнили монтаж электросетей и системы автоматизации для приема и промежуточной пневмотранспортировки топлива в распределительно-дозировочное отделение доменной печи. Генеральным подрядчиком проекта стал "Метинвест-Инжиниринг".

В целом реализация проекта началась в марте 2016 года. Комплекс установки ПУТ позволяет отказаться от использования природного газа, экономя при этом 30 млн куб. м газа в год только на одной доменной печи. При проектировании ПУТ учтены передовые европейские стандарты экологической и промышленной безопасности. Замкнутый цикл циркуляции топлива и герметичность установки легли в основу технического решения проекта. Угольная пыль изготавливается на ММК им.Ильича и транспортируется на "Азовсталь" в герметичных железнодорожных цистернах в среде инертного газа.

Внедрение ПУТ позволило отказаться от использования природного газа, сократить потребление кокса и снизить себестоимость чугуна. Общие инвестиции в проект по трем доменным печам составили $23 млн.

Ранее генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков заявлял о необходимости повышать конкурентоспособность и одновременно снижать производственные расходы - именно эти преимущества дает строительство комплекса ПУТ. Такие технологии раньше применены и продолжают работать на "Запорожстали" и ММК им.Ильича, позволяя ежегодно экономить до 700 млн куб. м газа.

"Метинвест" в 2019 году нарастил капитальные инвестиции на 17% по сравнению с предыдущим годом - до $1,055 млрд с $898 млн.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #оборудование
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