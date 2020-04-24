На изоляции в общежитии в Вишневом находится 239 человек, у здания дежурит "скорая"

В общежитии в Вишневом Киевской области, где подтверждено 78 случаев заболевания COVID-19, находятся на изоляции 239 чел., все они, а также два работника общежития, прошли ПЦР-тестирование, сообщил врио главы Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

"Здание находится в частной собственности. Установлено, что в настоящее время в общежитии находятся на изоляции 239 чел., проведен 241 ПЦР-тест, в том числе двум работникам общежития. Подтверждено 78 случаев, из них два человека умерли, четыре – на стационаре, 72 – на самоизоляции", - сообщил врио главы области в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

По словам Володина, у 10 из самоизолированных есть клинические признаки заболевания, у остальных признаков коронавируса нет.

"Возле общежития дежурит "скорая", - добавил врио главы ОГА.