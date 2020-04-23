События

20:24 23.04.2020

В Грузии будут сажать на шесть лет за нарушение правил ЧП и карантина

1 мин читать
В Грузии будут сажать на шесть лет за нарушение правил ЧП и карантина

Парламент Грузии в четверг принял в третьем чтении поправку в Уголовный кодекс, по которому за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина лицо будет наказано лишением свободы сроком до шести лет.

"Парламент принял ужесточающую меру для исполнения декрета президента о действии чрезвычайного положения. К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения некоторых граждан, которые игнорируют требования карантина и введенного комендантского часа", - сказал журналистам лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Он напомнил, что в настоящее время за нарушение правил ЧП в Грузии физические лица платят штраф в размере 3 тысяч лари (около $1000), а юридические лица - 15 тысяч лари.

"Хочу отметить, что никакой амнистии по выплате штрафов для нарушителей чрезвычайного положения не будет", - сказал Мдинарадзе.

МВД Грузии ежедневно сообщает о десятках оштрафованных гражданах, нарушивших правила ЧП.

Грузинские власти с 21 марта ввели в стране ЧП для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а с 31 марта действует комендантский час с 21:00 до 6 утра. Накануне режим ЧП был продлен до 22 мая.

По данным Минздрава, в Грузии выявлены 420 заражений коронавирусной инфекцией. Первый случай заражения был установлен медиками 26 февраля на границе с Азербайджаном у гражданина Грузии, возвращающегося из Ирана.

Теги: #наказание #грузия #карантин #нарушения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:04 23.04.2020
Зеленский призвал украинцев на карантине повышать уровень знания иностранных языков

Зеленский призвал украинцев на карантине повышать уровень знания иностранных языков

18:41 23.04.2020
Из Греции домой возвращаются 69 украинских моряков с судна "Eleftherios Venizelos" - МИД

Из Греции домой возвращаются 69 украинских моряков с судна "Eleftherios Venizelos" - МИД

17:40 23.04.2020
Для плавного выхода из карантина нужно, чтобы за 10 дней процент выявленных заболеваний не менялся или оставался до 5% – Зеленский

Для плавного выхода из карантина нужно, чтобы за 10 дней процент выявленных заболеваний не менялся или оставался до 5% – Зеленский

17:27 23.04.2020
Премьер Украины вскоре озвучит детальный сценарий выхода из карантина из пяти этапов - Зеленский

Премьер Украины вскоре озвучит детальный сценарий выхода из карантина из пяти этапов - Зеленский

17:21 23.04.2020
Ермак призвал глав ОГА и мэров контролировать соблюдение карантина, поскольку пик заболеваемости еще не пройден

Ермак призвал глав ОГА и мэров контролировать соблюдение карантина, поскольку пик заболеваемости еще не пройден

14:56 23.04.2020
Около 38% врачей считают, что выходить из карантина можно в конце мая – исследование

Около 38% врачей считают, что выходить из карантина можно в конце мая – исследование

13:29 23.04.2020
Украинские суды могут проводить заседания в режиме видеоконференций за исключением вопроса взятия под стражу

Украинские суды могут проводить заседания в режиме видеоконференций за исключением вопроса взятия под стражу

13:11 23.04.2020
"Сильпо" запустило доставку продуктов на дом

"Сильпо" запустило доставку продуктов на дом

13:07 23.04.2020
Аэропорт "Борисполь" теряет 380 млн грн/месяц, запас прочности - один-полтора месяца

Аэропорт "Борисполь" теряет 380 млн грн/месяц, запас прочности - один-полтора месяца

13:04 23.04.2020
В период карантина в Украине 70% работающих людей ходят на работу - Шмыгаль

В период карантина в Украине 70% работающих людей ходят на работу - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ подозревает в госизмене собственника одного из крупнейших украинских провайдеров

Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг вследствие 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

В Италии число выздоровевших от коронавируса впервые за время эпидемии превысило число новых случаев заражения

В зоне проведения ООС на Донбассе погиб военный из Львовской области

В Николаевской области перекрыт въезд и выезд из села, где произошла вспышка коронавируса - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

В штате Нью-Йорк, по предварительным оценкам, заражено коронавирусом почти 14% населения, сообщил губернатор

В Египте продлевают действие комендантского часа на время Рамадана

СБУ подозревает в госизмене собственника одного из крупнейших украинских провайдеров

Украинцы Дании передали больницам Тернопольщины 31 аппарат ИВЛ для борьбы с коронавирусом

Офис президента поздравил мусульман с началом Рамадана

В лесах Житомирской области возник новый пожар

Спасатели ликвидировали пожар в Бородянском районе Киевской области - ГСЧС

Трое украинских военных ранены на Донбассе в четверг вследствие 11 обстрелов со стороны боевиков – штаб ООС

Духовное управление мусульман Украины изменило порядок проведения традиционных мероприятий Рамадана из-за пандемии коронавируса

В Швеции от коронавируса скончались уже более 2 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА