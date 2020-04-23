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15:29 23.04.2020

В четверг из Италии возвращаются украинские врачи – Аваков

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В четверг из Италии возвращаются украинские врачи – Аваков

В четверг домой вернутся из Италии 20 украинских медиков-добровольцев, которые больше двух недель помогали этой стране бороться с пандемией коронавируса и изучали итальянский опыт противодействия этому заболеванию, сообщил на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19 у президента Украины Владимира Зеленского Министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня из Италии прибывают украинские врачи, которые помогали итальянским коллегам. По прибытии они отправятся на обсервацию", - сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, 4 апреля 20 украинских медиков отправились в Италию. Это анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты, а также медицинские сестры. Полное обеспечение, в том числе защитными средствами, обеспечивала украинская сторона, Италия предоставила украинским врачам работу и проживание.

Теги: #италия #аваков #врачи
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