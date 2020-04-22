События

18:42 22.04.2020

В общежитии Вишневого под Киевом - вспышка коронавируса, двое жителей умерли, остальные изолированы

1 мин читать
В общежитии Вишневого под Киевом - вспышка коронавируса, двое жителей умерли, остальные изолированы

Все жители общежития в г.Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области, где зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19, изолированы, все они проверяются на наличие инфекции, сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook в среду.

"По предварительным данным, двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 37 инфицированных, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции. Сейчас с помощью ПЦР-тестов всех жильцов дома проверяют на наличие коронавируса", - говорится в сообщении.

По данным МВД, жители здания полностью изолированы, посетителей не допускают внутрь. Карантинные мероприятия обеспечивает Национальная гвардия Украины. "Сотрудники Национальной полиции Украина, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены", - сообщают в ведомстве.

Как сообщается на странице Киевской областной государственной администрации, по состоянию на 10:00 22 апреля в Киевской области было подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом, из них 52 приходятся на г.Вишневое, что является рекордом среди всех населенных пунктов области.

Всего в области от Covid-19 умерло 11 человек, из них 6 – в Киево-Святошинском районе, однако случаи смерти были и в трех других населенных пунктах, кроме Вишневого.

Теги: #коронавирус #вишневое
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:42 22.04.2020
Два включенные в протокол лечения COVID-19 препарата не зарегистрированы в Украине – ГЭЦ

Два включенные в протокол лечения COVID-19 препарата не зарегистрированы в Украине – ГЭЦ

18:12 22.04.2020
Число жертв коронавируса в Великобритании выросло до 18,1 тыс.

Число жертв коронавируса в Великобритании выросло до 18,1 тыс.

17:53 22.04.2020
СБУ сообщает о задержании киевского SMM-щика, распространявшего "фейки" о COVID-19

СБУ сообщает о задержании киевского SMM-щика, распространявшего "фейки" о COVID-19

17:53 22.04.2020
Представители МККК передали украинским полицейским защитные маски для нужд следственных изоляторов

Представители МККК передали украинским полицейским защитные маски для нужд следственных изоляторов

17:15 22.04.2020
Кличко: ослабление карантина возможно только при снижении количества заболевших коронавирусом

Кличко: ослабление карантина возможно только при снижении количества заболевших коронавирусом

15:13 22.04.2020
Для выхода из карантина необходимо нарастить количество ПЦР-тестирований – Шмыгаль

Для выхода из карантина необходимо нарастить количество ПЦР-тестирований – Шмыгаль

14:32 22.04.2020
Стартуют клинические испытания украинского лекарства, которое, предварительно, может существенно снижать или даже нейтрализовать угрозу осложнений от коронавируса

Стартуют клинические испытания украинского лекарства, которое, предварительно, может существенно снижать или даже нейтрализовать угрозу осложнений от коронавируса

14:29 22.04.2020
Украина должна получить от ООН $140 млн на борьбу с коронавирусом, их думают направить регионам у линии разграничения на Донбассе

Украина должна получить от ООН $140 млн на борьбу с коронавирусом, их думают направить регионам у линии разграничения на Донбассе

14:21 22.04.2020
Рост заболевших коронавирусом может быть отголоском Пасхи, по динамике в "лидеры" выходит Николаевская область – совещание у Зеленского

Рост заболевших коронавирусом может быть отголоском Пасхи, по динамике в "лидеры" выходит Николаевская область – совещание у Зеленского

14:18 22.04.2020
В Германии впервые разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса

В Германии впервые разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

1.2 млрд евро "чрезвычайной" помощи ЕС Украина получит двумя траншами: 600 млн без условий и 600 млн – с условиями - Точицкий

Стартуют клинические испытания украинского лекарства, которое, предварительно, может существенно снижать или даже нейтрализовать угрозу осложнений от коронавируса

Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 11 мая

Еврокомиссия объявила о выделении Украине EUR1,2 млрд поддержки во время пандемии Covid-19 – Зеленский

Еврокомиссия выделяет Украине 1.2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

ГСЧС продолжает тушение локализованных лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях

Макрон считает, что сейчас не время для расследования в отношении действий ВОЗ

Помпео призывает Китай обеспечить безопасность всех своих лабораторий, хранящих вирусы

Украина и Беларусь в октябре проведут Третий форум регионов - МИД

Буславец предложила создать антикризисный энергоштаб, надеется на утверждение решения на ближайшем Кабмине

Правительство Литвы продлило карантин из-за COVID-19 до 11 мая, но смягчило условия работы бизнеса

Страны "нормандской четверки" согласовали видеоконференцию глав МИД на 30 апреля

1.2 млрд евро "чрезвычайной" помощи ЕС Украина получит двумя траншами: 600 млн без условий и 600 млн – с условиями - Точицкий

Uklon запустил новый алгоритм ценообразования за поездку, стоимость в непиковые часы будет ниже

С начала суток боевики 6 раз нарушили режим тишины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА