В общежитии Вишневого под Киевом - вспышка коронавируса, двое жителей умерли, остальные изолированы

Все жители общежития в г.Вишневое Киево-Святошинского района Киевской области, где зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19, изолированы, все они проверяются на наличие инфекции, сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook в среду.

"По предварительным данным, двое жителей одного из общежитий города Вишневого умерли от коронавируса, еще 37 инфицированных, трое находятся в реанимации. Среди заболевших есть дети. В общежитии проживает примерно 300 человек. Все они находятся в изоляции. Сейчас с помощью ПЦР-тестов всех жильцов дома проверяют на наличие коронавируса", - говорится в сообщении.

По данным МВД, жители здания полностью изолированы, посетителей не допускают внутрь. Карантинные мероприятия обеспечивает Национальная гвардия Украины. "Сотрудники Национальной полиции Украина, местные власти и волонтеры организуют доставку продовольственных товаров, лекарств и средств личной гигиены", - сообщают в ведомстве.

Как сообщается на странице Киевской областной государственной администрации, по состоянию на 10:00 22 апреля в Киевской области было подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом, из них 52 приходятся на г.Вишневое, что является рекордом среди всех населенных пунктов области.

Всего в области от Covid-19 умерло 11 человек, из них 6 – в Киево-Святошинском районе, однако случаи смерти были и в трех других населенных пунктах, кроме Вишневого.