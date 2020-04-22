Рост заболевших коронавирусом может быть отголоском Пасхи, по динамике в "лидеры" выходит Николаевская область – совещание у Зеленского

Сравнительно большое количество заболевших за последние сутки – 467 человек – может быть отголоском Пасхальных праздников, а по динамике распространения заболеваемости в "лидеры" выходит Николаевская область, где за сутки зафиксировали 41 новый случай, отмечалось на ежедневном совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

"Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажена хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", - отметил Зеленский на совещании по преодолению эпидемии COVID-19 в среду.